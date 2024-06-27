Üye Girişi
Haberler

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, karısını bıçakladıktan sonra kendini aynı bıçakla yaralayarak intihar etti. Olayda kadın ağır yaralanırken, saldırgan ise hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan kadın, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı. Çiftin 2 yıl önce bebeklerini doğduktan bir gün sonra kaybettiği, bir daha da çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

Samsun'da karısını bıçaklayan bir kişi, aynı bıçakla intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan E.A (38) evlerinde tartıştığı eşi L.Ö.A'yi (34) sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı. E.A aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı.

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. E.A ambulansla, L.Ö.A ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan E.A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

"ARDI ARDINA BIÇAĞI KENDİSİNE VURDU"

Hastanede tedavi altına alınan L.Ö.A, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi. Çiftin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. E.A'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Olaylar Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

'Öğrencisi öldürdü' deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 İYİ Parti kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti

İYİ Parti kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title