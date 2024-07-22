Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kamyonetin Tıra Arkadan Çarptığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 57. kilometresi Söğütlü mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Çelik idaresindeki 28 ABV 452 plakalı kamyonet, Şeref Savran yönetimindeki 64 BE 983 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralanırken, yanında bulunan Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Samsun Terme Samsun Ölüm Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title