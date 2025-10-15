Haberler

Samsun'da Kamyon ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Abdullah Kısa (57) yönetimindeki 06 DNA 5513 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Şişman idaresindeki 55 NE 822 plakalı pikap çarpıştı. Kazada kamyonun kasasına çarpan pikap hurdaya döndü, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
