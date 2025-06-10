Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Samsun'da evinde kalp krizi geçiren polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Fedai Can (51), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fedai Can'ın Samsun'un Alaçam ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN