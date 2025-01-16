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Samsun'da Kaldırımda Bir Kişi Ölü Bulundu

Samsun'da Kaldırımda Bir Kişi Ölü Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişi kaldırımda ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve ambulans, 62 yaşındaki Kazım Dilmaç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da bir kişi kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsı kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazım Dilmaç'a(62) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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