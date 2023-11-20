Samsun'da kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili 4 kişi tutuklandı.

Dün Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burhan B. ile Emrah D. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar silahları ile birbirlerine ateş etmişti. Çatışmada Burhan B., Emrah D. ve kahvehane önünde oturan Erdal D. ile Yaşar Doğan yaralanmıştı. Yaralılardan Yaşar Doğan, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Sefa B., Emrah D., Doğukan G. ve tedavisi tamamlanan Burhan B., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. 4 şüpheli tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN