"Kahraman kurye" araç kundaklamaktan tutuklandı

'Kahraman kurye' araç kundaklamaktan tutuklandı
Samsun'da pencereden düşmekte olan çocuğu kurtaran 'kahraman kurye' M.D., bir araç kundaklama olayına karışarak tutuklandı. Olayla ilgili diğer iki kişi de gözaltına alındı.

Samsun'da bir dönem pencereden düşmek üzere olan çocuğu kurtararak "kahraman kurye" olarak tanınan şahsın ile bir kişi araç kundaklamaktan tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Olay, 5 Mart Perşembe günü sabaha karşı Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.'ye (27) ait otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ilk değerlendirmede yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ancak siteye ait güvenlik kameralarının incelenmesinde kar maskeli bir kişinin araca gelerek kundaklama yaptığı tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için yaklaşık 120 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin güzergahını adım adım takip etti. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 15 kilometrelik yaya iz sürme çalışmasıyla kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin M.D (35) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.D'nin ifadesinde, olayı M.K.'nin (43) para karşılığı yaptırdığını, olaydan iki gün önce arkadaşı M.S.'ye (37) ait araçla bölgede keşif yaptıklarını, olay günü ise ikametinden elektrikli scooter ile gelerek kundaklamayı gerçekleştirdiğini ve yine aynı şekilde olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili M.K. ve M.S., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.D, M.K. ve M.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan M.D., 2019 yılında motosikletli kurye olarak çalışırken pencereden düşmek üzere olan çocuğu kurtararak "kahraman kurye" olarak tanınmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
