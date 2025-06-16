Samsun'da Kafede Fritöz Yangını Paniğe Neden Oldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kafede fritözden kaynaklandığı düşünülen küçük çaplı yangın çıktı. Kafe çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı ve olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü.
Samsun'da bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerindeki bir kafenin mutfak kısmında fritözden kaynaklandığı düşünülen küçük çaplı yangın çıktı. Kafe çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa