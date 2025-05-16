Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14 Ekim 2023 tarihinde dini nikahlı eşi Huriye Özkan'ı bıçakla öldüren Ömer Teker (50), mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 14 Ekim 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Teker, dini nikahlı eşi Huriye Özkan'ı konuşmak bahanesiyle parka çağırdı.

KAÇAN SANIK YAKALANDI

Parkta çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçakla Huriye Özkan'ı bıçakladı. Annesini korumaya çalışan kızı N. Özkan (17) da saldırıda yaralandı. Ağır yaralanan anne ve kızı Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kızı yaralı olarak kurtuldu. Olay sonrası kaçan Ömer Teker, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ömer Teker hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğu kanaatine vararak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmayı Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hale Günaydın, kadın dernekleri, Huriye Özkan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş takip etti.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma öncesi Vezirköprü Adliyesi önünde kadın hakları savunucuları tarafından yapılan basın açıklamasında, "Huriye Özkan'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" denildi.

Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, vatandaşlar ve merhume Huriye Özkan'ın kızı N. Özkan da katıldı.