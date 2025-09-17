Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis kaçak tütün ürünleri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 70 bin adet gümrük kaçağı makaron, 13 bin 600 makaron sigara, 168 bin 750 sigara sarma kağıdı ve 285 kilo tütün bulundu. M.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince bir iş yeri ve depoya düzenlenen baskında kaçak tütün mamulleri ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Terme ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 70 bin adet gümrük kaçağı makaron, 13 bin 600 adet makaron sigara, 168 bin 750 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 285 kilo tütün ele geçirildi. Operasyonda M.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.E., adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

