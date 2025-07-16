Samsun'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Samsun'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, 6 bin 600 adet bandrolsüz makaron sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yapılan takip ve çalışma sonucu kaçak makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 6 bin 600 adet bandrolsüz makaron sigara, 4 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 soğutucu makine ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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