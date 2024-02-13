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Samsun'da Kaçak Define Kazısı Yapan 5 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak operasyon düzenledi ve suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede yapılan kontroller esnasında, M.A., H.A., H.Ö., E.A. ve İ.Y. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanan 5 kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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