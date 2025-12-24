Haberler

Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 20 litre etil alkol ve 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada toplam 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımının önlenmesine yönelik bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

