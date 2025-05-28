Samsun'da İnşaatta Temizlik Yapan Kişi 2.5 Metreden Düştü

Samsun'da İnşaatta Temizlik Yapan Kişi 2.5 Metreden Düştü
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Samsun'da bir inşaatta temizlik yaparken 2.5 metreden düşen 66 yaşındaki Ahmet Ö. başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İnşaatta temizlik yaparken 2 buçuk metreden düştü

SAMSUN - Samsun'da bir inşaatta temizlik yapan şahıs, 2 buçuk metreden düşerek yaralandı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazneli Mahmut Sokak'ta meydana gelen kazada, 66 yaşındaki Ahmet Ö., temizlik yaparken inşaattan düştü. Başından ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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