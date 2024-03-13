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Samsun'da imam neden intihar etti? Olay nasıl gerçekleşti?

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Samsun'da imam neden intihar etti? Olay nasıl gerçekleşti? Samsun'da bir imamın intihar etmesi olayı halk arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak intihar etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide iple kendini asarak intihar etti. Camiye gelen polis ve sağlık ekipleri Ocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Samsun'da imam neden intihar etti? Olay nasıl gerçekleşti? Detaylar haberimizde...

İMAM NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.

CAMİİ'DE Mİ İNTİHAR ETTİ?

Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da imam neden intihar etti? Olay nasıl gerçekleşti?

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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