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Samsun'da İmam Görevden Uzaklaştırıldı

Samsun'da İmam Görevden Uzaklaştırıldı
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Çarşamba ilçesinde 'muska' yazdığı iddia edilen bir imam, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. İddialar arasında imamın dini duyguları istismar ederek para kazandığı yer alıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'muska' yazdığı iddia edilen imam görevden uzaklaştırılarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Çarşamba Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı ulusal ve yerel basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İlçe Müftülüğü'nde görevli Sahil Mahallesi Yelane Camii İmam Hatibi H.G. ile ilgili çıkan haberlere ilişkin olarak adı geçen imam hatip ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, idari olarak soruşturma işlemlerine başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Bir televizyon programına çıkan B.G., imam olan eşinin muska yazarak para kazandığını ve dini duyguları istismar ettiğini iddia etmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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