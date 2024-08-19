Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda orman yangınlarıyla mücadele, suda boğulma gibi birçok olaya karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Jandarma Komutanlığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Samsun'da; asayiş, güvenlik, narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, aranan şahısların yakalanması, orman yangınlarıyla mücadele, suda boğulma olaylarına karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü. - SAMSUN