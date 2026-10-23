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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 yaşındaki çocuk dahil 3 kişi yaralandı

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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 yaşındaki çocuk dahil 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 yaşındaki çocuk dahil 3 kişi yaralandı
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Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kışla Mahallesi 950. Sokak ile Kolulu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu idaresindeki 55 KB 108 plakalı otomobil ile Hikmet Selen yönetimindeki 55 APR 722 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yusuf Kocaoğlu ve Hikmet Selen ile 6 yaşındaki Oğuz Kaan Selen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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