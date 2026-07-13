16 yıl ile 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü ile hakkında 9 yıl 1 ay 23 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin İlkadım ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada ise tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile görevli memura mukavemet suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. de Atakum ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı