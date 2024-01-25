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Samsun'da Hastanede Çalışan Genç Tabancayla Ölü Bulundu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hastanenin teknik servisinde çalışan bir genç, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Samsun'da hastanenin teknik servisinde çalışan bir genç, evinin mutfağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin teknik servisinde çalıştığı öğrenilen Onur Koç (31), annesi tarafından evlerinin mutfağından kafasından tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulundu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, Onur Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Onur Koç'un gırtlak kanseri olduğu, bu yüzden psikolojik tedavi gördüğü ve bu sabah ailesi tarafından özel bir hastanede psikiyatriste götürüldüğü ve gence doktorun yatış önermesine rağmen hastanede yatmayı kabul etmediği öğrenildi. Polis, Koç'un kendini vurarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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