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Genç kız, peşine düşen tacizciden attığı tokat sayesinde kurtuldu

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Samsun İlkadım'da bankadan para çektiği andan itibaren kendisini takip ve taciz ettiğini iddia ettiği yaşlı adama attığı tokat sayesinde kurtulan genç kız, uzun süre olayın şokunu üstünden atamadı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Bankalar Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte alışverişe çıkan nişanlı bir genç kızın peşine bankadan para çektiği esnada yaşlı bir adam takıldı.

Samsun'da Genç Kız, Taciz Eden Yaşlı Adamı Tokatlayarak Kurtuldu

PEŞİNE DÜŞEN ADAMDAN ATTIĞI TOKAT SAYESİNDE KURTULDU

Genç kız kendisine sözlü tacizde bulunan adama kulak asmayarak babaannesinin koluna girip, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Yaşlı adamın kendisini tutmasıyla panik yaşayan ve refleks olarak tokat atan genç kız, çığlık atmaya başladı.

Samsun'da Genç Kız, Taciz Eden Yaşlı Adamı Tokatlayarak Kurtuldu

ÇEVREDEKİLER PEŞİNDEN KOŞSA DA YAKALAYAMADI

Yaşlı adam, yediği tokadın etkisi ve çığlık sesiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Tacizde bulunduğu iddia edilen adamın peşine olayın görgü tanıkları koşsa da kaçan adamı yakalayamadı.

Samsun'da Genç Kız, Taciz Eden Yaşlı Adamı Tokatlayarak Kurtuldu

"VURUNCA KAÇMAYA BAŞLADI"

Genç kız, yaşadığı olayın ardından panik yaşarken, durumu olay yerine gelen akrabaları ve polislere anlattı. Çok korktuğunu belirten genç kız, "Bankadan para çektim. Ben para çekerken o da yanımda para çekiyordu. Orada bana baktı. Sonra sokağın köşesinde durup, bizi bekledi. Burada bana 'Numaranı ver' diye bir şeyler geveledi. Ben duymamazlıktan gelip babaannemin koluna girdim. Orada beni çekti. Ben de ona bir tane vurunca kaçmaya başladı" dedi.

Samsun'da Genç Kız, Taciz Eden Yaşlı Adamı Tokatlayarak Kurtuldu

Genç kız, peşine düşen tacizciden attığı tokat sayesinde kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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