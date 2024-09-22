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Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı

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Samsun'da bir kadın, sokakta yürürken erkek arkadaşıyla kavgaya tutuşan genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir kadın erkek arkadaşıyla kavga eden genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.(23) adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi. S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta D.A.(24) ile karşılaştılar. E.B. ile D.A. arasında kavga çıktı. Bu sırada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı.

Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı

GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Sokak Komandosu:

Helal olsun kadına be bravo aşk dediğin böyle olur

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Güven önemlş:

arkadaşının dayak yiyeceğini anlayıp savunmaya mı geçti. ama yanında bıçak ne alaka

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