Yangın çıkarıp kendisini eve kilitledi: Ekiplerin çabasına rağmen dışarı çıkmadı

Samsun'da evinde bazı eşyaları yakarak küçük çaplı yangına neden olan genç, kendisini eve kilitledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ve vatandaşların ikna çabalarına rağmen şahıs dışarı çıkmadı.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında oturan 24 yaşındaki E.Ç., yalnız yaşadığı evde bazı eşyaları ateşe verdi. Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ve apartmandaki vatandaşlar, evde bulunan genci dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar dakikalar boyunca gencin kapısının önünde konuşarak ikna çabasında bulunduğu ancak tüm girişimlere rağmen E.Ç. evden çıkmayı kabul etmedi.

Dakikalar süren görüşmelerden sonuç alınamayınca genç, evde kalmaya devam etti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Aynı apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlar ise gencin bu durumuna tepki gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı