Samsun'da Genç, Babasına Kızıp Evi Ateşe Verdi

Samsun'da Genç, Babasına Kızıp Evi Ateşe Verdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından oturdukları daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Samsun'da yangın paniği: Babasına kızıp evi ateşe verdi

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde babasına kızan 18 yaşındaki genç, oturdukları evi ateşe verdi.

Yangın, Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına kızan Akın A. (18), oturdukları 6 katlı apartmanın 4. kattaki dairesini evde kimse yokken ateşe verdi. Yangın kısa sürede daireyi sararken, apartman sakinleri binayı terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, babasına kızdığı için evi yaktığını ifade eden Akın A. ise polisler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yangın nedeniyle Yıldıray Sokak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından apartman sakinlerinin binaya girişine izin verildi ve sokak yeniden trafiğe açıldı. Yangında yaralanan olmazken, yaşanan panik ise sokakta biriken kalabalığın yüzüne yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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