Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Şüpheliden 2'si Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin geçmişte mahrem imamlarla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Samsun'da FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. 13 Ekim tarihinde Samsun merkezli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, hücresel haberleşme ağı olarak kullanılan operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi. İşlemlerin ardından dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
