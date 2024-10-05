Samsun'da Eylül Ayında 582 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde 582 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda suçlu yakalanarak, suç unsurları ele geçirildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında Toplam 449 bin 463 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 582 aranan şahıs yakalandı. 119 bin 428 araç kontrol edilerek 51 bin 295 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapılıp, 2 bin 674 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Eylül ayında 57 bin 692 motosiklet kontrol edilerek, 31 bin 344 motosiklet ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapıldı,3 bin 153 motosiklet otoparka çekildi. 162 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet kuru sıkı tabanca, 76 adet av tüfeği, 361 adet delici kesici alet, 2 bin 300 adet çeşitli çaplarda fişek, 6 ton 430 litre etil alkol, 89 litre kaçak alkol, 34 adet alkol aroma kiti, 5 milyon 835 bin 500 adet makaron, 197 adet elektronik sigara, 445 kilogram tütün, 180 adet sahte para, 17 adet emtia, 22 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet plaka, 6 kilo 800 gram ilaç yapımında kullanılan bitki/çay, 3 kilo 914 gram esrar, 1 kilo 219 gram sentetik kannabinoid, 160 bin 950 adet sentetik ecza, 6 kilo 892 gram metamfetamin, 1894 adet ecstasy hap, 23 gram eroin, 34 kök kenevir, 8 gram kokain, 1 kilo 983 gram skunk, 980 adet captagon hap ele geçirildi. 8 şahıs hakkında "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan işlem yapıldı. Meydana gelen olaylarda toplam 14 düzensiz göçmen yakalanıp, 4 organizatör hakkında adli işlem uygulandı. - SAMSUN