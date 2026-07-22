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Samsun'da evinde ölü halde bulunan genç kız toprağa verildi

Samsun'da evinde ölü halde bulunan genç kız toprağa verildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 18 yaşındaki R.Ö., kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Kirazlıkçay Mahallesi 469. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki R.Ö. silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde R.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi tarafından cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınan R.Ö. için aynı mahallede bulunan Abdullah Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. R.Ö., öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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