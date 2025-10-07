Haberler

Samsun'da Eşini Darbeden Koca Tutuklandı

Samsun'da tartıştığı eşinin kaburgalarını kıran O.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Eşinin tedavi sürecinin ardından mahkemeye çıkarılan O.Y., tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kara Samsun Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan O.Y. (32), evlerinde tartıştığı eşi H.Y.'yi (34) darbetti. Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

