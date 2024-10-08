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Samsun'da Emekli Polis Memuru İş Yerinde Kendini Vurdu

Samsun'da Emekli Polis Memuru İş Yerinde Kendini Vurdu
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Havza ilçesinde 56 yaşındaki emekli polis memuru Oktay Özmen, işlettiği iş yerinde başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli polis kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde emekli polis memuru, kendi işlettiği iş yerinde beylik tabancası ile kendini vurdu.

Edinilen Bilgilere göre, 56 yaşındaki emekli polis memuru Oktay Özmen, İcadiye Mahallesi Kazım Paşa Caddesi Ortacami karşısında işlettiği kendine ait iş yerinde kendisini başından vurdu. Komşuları ve vatandaşların silah sesini duyması üzerine girdiği iş yerinde Özmen'i başından vurulmuş olarak buldular. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşadığı tespit edilen Özmen, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN ALTUN - 3.Sayfa
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