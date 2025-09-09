Haberler

Samsun'da Elektrikli Bisikletin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu Hava K. ve Seher A. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Aynalı Çeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçeden sebze toplayıp eve dönmekte olan Hava K. (51) idaresindeki 3 tekerlekli bisiklet, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada Hava K. ve bisiklette yolcu olarak bulunan Seher A. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
