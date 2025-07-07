Samsun'da Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri Devam Ediyor

Samsun'da Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri Devam Ediyor
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Samsun'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için Mobil Göç Noktası araçlarıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan uygulamalar, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırıyor.

Samsun'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Mobil Göç Noktası araçlarıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Uygulamalar, düzensiz göçmenlerin tespitini hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinin görev aldığı Mobil Göç Noktası araçlarıyla, şehir genelinde kapsamlı denetimler sürdürülüyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı şekilde yürütüldüğü vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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