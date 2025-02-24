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Samsun'da Dolmuş Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Dolmuş Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki dolmuşun çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Samsun'da iki ayrı hatta çalışan dolmuşun çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Aşı idaresindeki 55 D 0065 plakalı 1. hat dolmuş ile Cevdet Erçin yönetimindeki 55 D 1578 plakalı 4. hat dolmuş çarpıştı. Kazada yolculardan Nigar Yılmaz yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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