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Samsun'da Dolandırıcılık Girişimi: Polis Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Samsun'da Dolandırıcılık Girişimi: Polis Ekipleri Zamanında Müdahale Etti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, kendisini 'polis' olarak tanıtan bir dolandırıcıya inanan Irak uyruklu bir kişi, gerçek polis ekiplerinin müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

Samsun'da telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya inanan yabancı uyruklu bir vatandaş, gerçek polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 13.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu E.S. (50) isimli vatandaşı arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerini okuyarak hakkında soruşturma olduğunu iddia etti. Dolandırıcı, bu nedenle para göndermesi gerektiğini söyleyerek E.S.'yi ikna etmeye çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.'nin elindeki telefonu alarak dolandırıcıyla konuştu. Karşı taraf, telefondaki kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi sonlandırıp iletişimi kesti.

Gerçekleşmeyen dolandırıcılık girişiminin ardından polis ekipleri, E.S.'ye uyarılarda bulundu. Polis, savcı ya da hakimlerin vatandaşları arayarak para istemeyeceğini ve kimlik bilgilerinin bilinmesinin dolandırıcılara güven duyulması için yeterli olmadığını belirtti. Telefonda konuştuğu kişiye inandığını ve ailesi dahil tüm bilgilerini paylaştığını ifade eden E.S., polise teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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