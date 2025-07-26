Samsun'da Dere Yatağında Boğulma Faciası: İki Genç Hayatını Kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için dere yatağındaki gölete giren 2 kişi boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs ilçesine bağlı Hibe Mahallesi'nde dere yatağında, 17 yaşındaki M.E.Y. ile 18 yaşındaki T.G., serinlemek amacıyla girdikleri gölette bir süre sonra suya batarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve asayiş ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin, ilçedeki Yeşilköy Kur'an Kursu'nda öğrenci oldukları ve Kahramanmaraş ile Adana nüfusuna kayıtlı bulundukları öğrenildi. Kurs görevlilerinden izinsiz olarak binadan ayrıldıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN