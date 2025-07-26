Samsun'da Dere Yatağında Boğulma Faciası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek amacıyla dere yatağındaki gölete giren 17 ve 18 yaşındaki iki genç, suya batıp kayboldu. Jandarma arama çalışmalarının ardından gençlerin cansız bedenine ulaşıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için dere yatağındaki gölete giren 2 kişi boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs ilçesine bağlı Hibe Mahallesi'nde dere yatağında, 17 yaşındaki M.E.Y. ile 18 yaşındaki T.G., serinlemek amacıyla girdikleri gölette bir süre sonra suya batarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve asayiş ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin, ilçedeki Yeşilköy Kur'an Kursu'nda öğrenci oldukları ve Kahramanmaraş ile Adana nüfusuna kayıtlı bulundukları öğrenildi. Kurs görevlilerinden izinsiz olarak binadan ayrıldıkları ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN