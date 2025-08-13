Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2'si çocuk 3 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karavanpark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. (44) ve kızı Melike K. (6) ile Gülden Zehra A. (8) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, cankurtaranlar ve ambulanslar sevk edildi. Dalgıç polisler ve cankurtaranların müdahalesi ile denizden çıkartılan Melike K. ve Gülden Zehra A. sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizde kaybolan Yılmaz K. ise dalgıç polisler tarafından bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si çocuk 3 kişi ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak, Yılmaz K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN