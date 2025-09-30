Haberler

Samsun'da Çöp Yüklü Tır Devrildi

Samsun'da Çöp Yüklü Tır Devrildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çöp yüklü tır, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Çöpler yola ve refüje savrulurken, çevrede kötü koku oluştu. Olay yerine sağlık ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzeri otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EES 106 plakalı çöp yüklü tır, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, dorsede bulunan çöpler yola ve refüje dağıldı.

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve temizlik ekipleri sevk edildi. Çevreye yayılan çöpler nedeniyle kötü koku oluştu. Ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra temizlik çalışmasına başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
