Haberler

Samsun'da Çöp Konteynerinde Uyuşturucu Teslimatı

Samsun'da Çöp Konteynerinde Uyuşturucu Teslimatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, çöp konteyneri içerisinde yapılan uyuşturucu teslimatı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, 4 kişiyi 6 bin 937 adet uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

Samsun'da çöp konteyneri içerisinde uyuşturucu teslimatı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis 4 kişiyi çöpten teslim alınan 6 bin 937 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, çöp poşeti süsü verilmiş paketleri tespit ederek film sahnelerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.D. (25) isimli şahsın ticari bir araçla gelerek ara sokaktaki çöp kutusuna çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığını belirledi. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) isimli 3 şüphelinin kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek çöp kutusunun yanında bekledikleri, ardından araçlarını yanaştırarak poşetleri çöpten alıp arka koltuğa koydukları tespit edildi.

Çöp konteynerine çöp poşeti gibi uyuşturucu paketini bırakma anı ve uyuşturucu almaya gelenlerin çöpten poşetleri alma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekiplerce olaya karışan 4 şüphelinin kimlikleri belirlenerek Atakum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 6 bin 937 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.