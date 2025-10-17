Samsun'da Çöp Konteynerinde Uyuşturucu Teslimatı

Samsun'da çöp konteyneri içerisinde uyuşturucu teslimatı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis 4 kişiyi çöpten teslim alınan 6 bin 937 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, çöp poşeti süsü verilmiş paketleri tespit ederek film sahnelerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.D. (25) isimli şahsın ticari bir araçla gelerek ara sokaktaki çöp kutusuna çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığını belirledi. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) isimli 3 şüphelinin kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek çöp kutusunun yanında bekledikleri, ardından araçlarını yanaştırarak poşetleri çöpten alıp arka koltuğa koydukları tespit edildi.

Çöp konteynerine çöp poşeti gibi uyuşturucu paketini bırakma anı ve uyuşturucu almaya gelenlerin çöpten poşetleri alma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekiplerce olaya karışan 4 şüphelinin kimlikleri belirlenerek Atakum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 6 bin 937 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN