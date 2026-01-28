Haberler

Ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren çocuk ile babasının müebbet hapsi istendi

Güncelleme:
Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki M.T. ile babasına müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda yaralananlar da hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile babası hakkında savcı mütalaasında müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (16) ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'u (24) evlilik için babasıyla konuşmaya geldiği iş yerinde tabancayla göğsünden vurdu. Yaralı halde kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabancayla peşinden koşan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba H.İ.T.'nin (48) kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'u oğluna vurdurttuğu ileri sürüldü. Olayı azmettirdiği iddiasıyla baba da gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından baba ve oğlu, 16 Mayıs'ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davada duruşma savcısı mütalaasında M.T.'yi adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp yaşı küçük olduğu için cezasında gerekli indirimin uygulanmasını talep etti. Savcı ayrıca baba H.İ.T. hakkında da öldürmeye iştirak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve baba oğulun da ayrıca D.A.'nın da yaralanmasıyla ilgili olası kasıtla yaralama suçundan cezalandırılmalarını istedi. M.T., pişman olduğunu dile getirirken, baba H.İ.T. ise suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
