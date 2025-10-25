Haberler

Samsun'da Cinayet Şüphelisi Abhazya'da Yakalandı

Samsun'da Cinayet Şüphelisi Abhazya'da Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde iş yeri sahibi Asım Cerrah'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Sercan Tokaç, Abhazya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tokaç'ın yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak.

Samsun'un Canik ilçesinde sanayide iş yeri sahibi Asım Cerrah'ın öldürülmesi olayında silahı kullandığı belirlenen firari şüpheli Sercan Tokaç, Abhazya'da yakalandı. İnterpol tarafından Türk polisine teslim edilen Tokaç, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sınırda teslim alınarak dün gece uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Sercan Tokaç, KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Asım Cerrah'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan firari sanık Sercan Tokaç'ın yargılanmasına 21 Ekim'de başlanmıştı.

Olay, 22 Mayıs 2024 tarihinde Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta meydana gelmişti. Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı Sercan Tokaç'ın düzenlediğini tespit etmiş, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.