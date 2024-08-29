Samsun'da çıkan yangında ev tamamen kül oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan yangın, bir evi tamamen kül etti. Evi yanan aile yardım talebinde bulundu.

Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi'nde yaşanan olayda Kazım ve Remziye Bülbül çiftinin evi küle döndü. Bu sabah saat 05.00 sıralarında çıkan ve elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, kısa sürede tüm evi kapladı. Yangının büyüklüğü karşısında çaresiz kalan çift, evden sağ salim çıkabilmeyi başarsa da tüm eşyalarını alevlere teslim etti. Yangın sonrası evleri tamamen kullanılamaz hale gelen Bülbül çifti, büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Yardım çağrısı

Yardım çağrısında bulunan Kazım Bülbül, "Evimiz yanarak küle döndü. Evsiz kaldık. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bu zor günde bize yardım elinin uzatılmasını talep ediyoruz. Çok zor durumdayız" dedi. - SAMSUN