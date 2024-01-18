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Samsun'da çanak anten tartışması: Kardeşini çatıdan düşürerek öldüren ağabeye ev hapsi

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Samsun'da çıkan çanak anten tartışması ve arbede sırasında kardeşi çatıdan düşerek hayatını kaybeden ağabeye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Samsun'da çanak antenle ilgili çıkan tartışma ve arbede sırasında kardeşi çatıdan düşerek hayatını kaybeden ağabeye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır (42), 3 katlı aile apartmanında ağabeyi Ahmet Çakır'ın (55) televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır ona müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır, ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabey Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ahmet Çakır'ın yüzde 40 psikolojik engelli raporu olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet Çakır'a elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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