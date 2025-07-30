Samsun'da Cami Şadırvanından Hırsızlık

Samsun'da Cami Şadırvanından Hırsızlık
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir caminin şadırvanından 6 adet sabunluk çalındı. Güvenlik kamerası incelemeleri için polis ekipleri harekete geçti.

Samsun'da bir caminin şadırvanına giren şahıs, 6 adet sabunluğu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi caminin abdesthane bölümündeki şadırvana girerek, tanesi yaklaşık 300 TL değerinde olan 6 adet sabunluğu yerinden sökerek çaldı. İçleri dolu olan sabunluklarla birlikte camiden ayrılan şahıs kayıplara karıştı.

Sabah camiye gelen cemaat, sabunlukların yerinde olmadığını fark edince durumu cami görevlilerine bildirdi. Cemaat yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterirken, cami çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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