Samsun'da Cami Avlusundan Hasır Çalındı

Samsun'da Cami Avlusundan Hasır Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra ilçesindeki Tayyar Paşa Camii'nde Cuma namazı için serilen hasırların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı fark edildi. Cami görevlileri durumu polise bildirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde camiden hasır çalındı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Tayyar Paşa Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı için cami avlusuna serilen hasırların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı fark edildi. Vatandaşların namaz kılması için dışarı serilen hasırların eksik olduğunu gören cami görevlileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.