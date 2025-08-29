Samsun'da Cami Avlusundan Hasır Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde camiden hasır çalındı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Tayyar Paşa Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı için cami avlusuna serilen hasırların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı fark edildi. Vatandaşların namaz kılması için dışarı serilen hasırların eksik olduğunu gören cami görevlileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN