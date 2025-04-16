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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Koca, 3 Çocuk Annesi Eşini Öldürdü

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Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Emine Akpınar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından katil zanlısı Emrah Akpınar'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocasının sokak ortasında öldürdüğü 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürülen 3 çocuk annesi kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar(38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö.(25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis her yerde katil zanlısı Emrah Akpınar'ı arıyor.

Emine Akpınar için Derecik Mezarlık Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Akpınar'ın cenazesi Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Emine Akpınar'ın kendisini öldüren kocasıyla 17 yaşında evlendiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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