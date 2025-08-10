Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da serinlemek için giydiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirerek baygın halde sudan çıkartılan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi Karavanpark önündeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Eyyüp Naifoğlu (33) Karardeniz'in azgın sularında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Dalgıç polisler, cankurtaranlar ve vatandaşların da yardımıyla denizden baygın halde çıkarılan Eyyüp Naifoğlu ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Naifoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN