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Samsun'da Bisiklet Sürücüsüne Kamyonet Çarptı: Ağır Yaralı

Samsun'da Bisiklet Sürücüsüne Kamyonet Çarptı: Ağır Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü İbrahim Öncü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmetcan U. idaresindeki 55 ALB 39 plakalı kamyonet, Fakülte Kavşağı mevkisinde aniden önüne çıkan İbrahim Öncü'nün (60) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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