Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Özkan K.(55) ağır yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN