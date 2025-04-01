Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 55 yaşındaki Özkan K. ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçması üzerine polis inceleme başlattı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Özkan K.(55) ağır yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa