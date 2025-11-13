Çöpe atılan bebek bulunamadı

Samsun'da evde doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanırken, yapılan tüm aramalara rağmen olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine rağmen bebek bulunamadı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, 14 Ekim günü Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Kontrollerde doğum yaptığı belirlenen H.C.'nin bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesi doğrultusunda çöp konteynerleri ile çöp istasyonunda geniş çaplı arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan H.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu ve öldüğünü fark edince poşete koyup çöpe attığını anlatan kadın, savcılıkta ise bebeğin canlı doğduğunu söyledi. 20 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çöpe atıldığı iddia edilen bebek ise olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. - SAMSUN