Samsun'da Bartaki Kavga: Teğmen ve Müteahhit Hastanelik Oldu

Samsun'da bir barda sabaha karşı çıkan kavgada teğmen ile müteahhit darp edilerek hastanelik oldu. Olayın şüphelisi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir barda dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada teğmen Ç.Ç. (31) ile müteahhit E.Ş. (31) darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teğmen ve müteahhidi darp eden kimliği belirsiz şahıs, olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu İ.K. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN