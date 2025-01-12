Samsun'da Balkondan Havaya Ateş Açan Şahsın Evinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Samsun'da balkondan silahla havaya ateş açan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin balkonundan ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, balkondan ateş eden kişinin S.Y. (44) olduğu tespit edildi. S.Y.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 2 kutu havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, Bafra ilçe genelinde yapılan denetimler sırasında bir motosiklette bulunan H.E. (35) ve Y.K. (40) isimli şahıslar durduruldu. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 1.92 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili H.E. ve Y.K. gözaltına alındı. - SAMSUN